Kuidas leinata Facebookis?

Pisut enam kui kümne aasta eest, kuulnud taskutelefoni sõnumi saabumise piiksatust, sain seda lugenuna jahmatava ja ebameeldiva üllatuse. See oli saadetud vana hea tuttava numbrilt, kes teatas kolmandas isikus, et on pärast pikaajalist rasket haigust lahkunud ning et temaga saab viimast korda hüvasti jätta teatud kuupäeval ja kellaajal ühes Eesti väikelinna kirikus. Õõvastav, kas pole? Aga Facebooki ju tol ajal vist polnudki ning eks lahkunu telefonis leiduvaid andmeid kasutas mõni tema hea sõber. Tänu sellele sai ka hüvasti jätmas käidud.