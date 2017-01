VEHKLEMINE. Üleeile õhtul teatas 22-aastane Katrina Lehis, et mõneks ajaks tuleb tema tippsportlase karjääri pausi, sest ta ootab last. Spordisõpru üllatanud uudis ei tähenda aga, et Eesti Olümpiakomiteelt toetust saav noor vehkleja toetussummadest ilma jääks, ning EOK peasekretäri Siim Suklese sõnul oodatakse Lehist kindlasti tagasi tippsporti. Ka neiu ise kinnitas, et kavatseb peagi vehklemisse naasta.