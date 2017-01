Homme algav autoralli MM-sari peaks eestlastele erilist huvi pakkuma – Ott Tänak kuulub M-Spordi tiimi põhisõitjate hulka ning kõik märgid näitavad, et ta on võimeline konkureerima kõrgeimate kohtade nimel. See pole ainult omadele tulihingeliselt kaasaelavate eestlaste ootus. «Usun kindlalt, et näeme sel aastal Otilt erilisi tulemusi,» rääkis ka tiimi pealik Malcolm Wilson vaid paar päeva enne hooaja algust.