Tootsi tuulepargist saab Estonian Airi uus vaatus

«Sellise argumentatsiooni ja suurusjärguga vaidlust ei ole Eestis varem olnud,» rääkis Soraineni advokaadibüroo vandeadvokaat Allar Jõks, kes esindab vaidluses riigiga Nelja Energiat ja selle tütarettevõtteid VV Tuulepargid, Aseri Tuulepark, Pakri Tuulepargid ja Hanila Tuulepargid. Suurusjärgu all peab Jõks silmas just summat - kuni 15 miljonit eurot -, mille ulatuses on tuuleenergia ettevõtete hinnangul andnud riik Tootsi Suursoo eraldamisel Eesti Energiale riigiabi.

Kuigi rahandusminister Sven Sester on seni oma vastustes nii tuuleenergia liidule kui ka riigikogu liikme Artur Talviku arupärimisele öelnud, et Tootsi Suursoo ala eraldamine Eesti Energiale on toimunud kooskõlas kõigi kehtivate õigusaktidega ja selle näol ei ole tegemist riigiabi andmisega, on tuuleenergia ettevõtjad teisel arvamusel.