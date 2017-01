«Ma mõtlesin, et äkki peaksin lõpetama, kuid mingil ajal tundus parem otsus olevat vaheaasta võtmine. Ent nüüd otsustasin, et ma ei jätka oma treenerikarjääri.» Endine Manchester Unitedi jalgpalliklubi ja Hollandi koondise peatreener Louis van Gaal teatas, et lõpetab oma 26 aastat kestnud treenerikarjääri.