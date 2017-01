Publikurekord Wembleyl, mošeeskandaal ja üüratud miljonid

Poksi üliraskekaal oli viimati nii suure tähelepanu all 2011. aasta suvel, kui ringis läksid vastamisi Klitško ja David Haye. Seejärel kaitses ukrainlane veel kaheksal korral oma tiitleid ja kaotas need 2015. aasta lõpus Tyson Furyle. Siiski ei ole need heitlused väga suurt vastukaja saanud. Nüüd on aga olukord teine – pikaaegne valitseja peab võib-olla oma viimase matši ning vastaseks on ala järgmine eeldatav superstaar, kes on turundusspetsialistidele tõeline õnnistus.

40-aastane Klitško ei ole kunagi suutnud USA turul täielikult läbi lüüa ning tema enam kui kümne aasta pikkuse valitsemisperioodi jooksul jäi ta kaugele summadest, mida teenisid sellised mehed nagu Floyd Mayweather, Mike Tyson ja Evander Holyfield.

Nüüd nähakse aga Joshuas meest, kellest peaks tulevikus saama poksiajaloo üks rikkamaid mehi. See tähendab, et ka peagi 41-aastaseks saavat Klitškod ootab ees arvatavasti viimane korralik palgapäev.

Ennustuste järgi võib matši tulu ületada koguni 50 miljonit eurot. See tähendab, et tegemist Suurbritannia poksiajaloo kõige kallima matšiga. 27-aastase Joshua kohta on juba kirjutatud, et temast võib saada üldse poksiajaloo esimene miljardär, ning heitlus Klitškoga on sel teel esimene samm.