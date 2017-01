VEHKLEMINE. Võiks ju arvata, et olukorras, kus Katrina Lehis on lapseootuse tõttu mõneks ajaks vehklemisest eemal, saabub kasvõi ajutiselt rahu ka Eesti naiskonna koostamisse. Paraku pole nii läinud: Haapsalu treener Helen Nelis-Naukas kurdab, et nädalavahetusel Barcelonas toimuval MK-etapil jääb naiskonnast välja teine tema õpilane Nelli Paju. Individuaalvõistlusel saab Paju siiski osaleda.