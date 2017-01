Haabersti ringi ja Reidi tee ehitus algab tänavu

«Haabersti ristmiku ehitustööde riigihange kuulutati välja 5. jaanuaril ja pakkumuste esitamise tähtaeg on 20. veebruar. On registreerunud mitmeid firmasid, samas on kaks firmat esitanud ehituste vahetähtaegade kohta täpsustavaid küsimusi. Nende hinnangul on mõni tähtaeg selline, et seda pole võimalik saavutada,» rääkis abilinnapea Kalle Klandorf.

Näiteks on hankedokumendis määratud Paldiski maantee viadukti valmimistähtajaks 6. oktoober 2017, mis on ettevõtjate hinnangul ebareaalne.

«Praegu arutame kommunaalametiga, kas seda ja mõnda teist tähtaega pikendada või mitte. Aga üldine plaan on selline, et Paldiski maantee viadukt peab valmis olema mitte hiljem kui 11. mail 2018. Viadukti alla jääv turboring peaks valmima mitte hiljem kui 12. juunil 2018 ning kogu objekt peab valmis olema augustis 2018,» ütles Klandorf.

Ta lisas, et nendes tähtaegades võib veel muudatusi tulla, aga viadukt loodetakse siiski tänavu valmis saada, et parandada Haabersti üldist liiklusolukorda.

«Kõik need tähtajad on tingitud sellest, et ehitusettevõtete liit esitas meile omal ajal taotluse tähtaegade pikendamiseks, ja põhimõtteliselt oleme nendega nõus. Praegu käib lihtsalt detailide täpsustamine,» kinnitas abilinnapea.

Reidi tee ehitus on Klandorfi sõnul jagatud juba kolme etappi. «Esimeses etapis lõigul Jõe tänav – Pikksilma tänav on ehitusluba väljastatud. Seal jääb ehitusele ette kokku kaksteist ehitist, mille lammutusprojektid on olemas. Projekti teise etapi korrigeeritud eelprojekt on jõudnud ehitusloa menetluseni,» rääkis Klandorf.

«Teine etapp on omakorda jagatud kaheks osaks. Selle põhjuseks on laevavrakk Tver, mis on kalda ääres merepõhjas, ja veel üks tundmatu vrakk. Kolmandaks etapiks tehti see seetõttu, et Tver jääb tee-ehitusest 15,8 meetri ja teine vrakk 16,5 meetri kaugusele ning meresüsteemide instituut koostab mõlema kohta hinnangu, et kas mere täitmine ja promenaadi rajamine mõjutab merepõhja setete liikumist ja kuidas see võib neid vrakke mõjutada.»

Ehitust alustatakse Reidi tee mõlemast otsast, nii sadama kui Russalka poolt. «Russalka ristmiku rekonstrueerimist alustatakse pärast eeloleval suvel toimuvat laste laulu- ja tantsupidu ning see peaks esialgsete kavade kohaselt valmima käesoleva aasta oktoobris,» arvas Klandorf.

Ka Gonsiori tänava rekonstrueerimiseks käivad aktiivsed ettevalmistused. «Gonsiori tänava projekt on jõudmas ehitusloa menetlusse ja tõenäoliselt veebruaris kuulutame välja ehitushanke.

«Alustame eeltöödega, see tähendab, et Laagna tee «Pargi ja reisi»-parkla ehitamisega ja Türnpu tänava rekonstrueerimisega. Need küll ei puuduta otseselt Gonsiori tänavat, aga need on kõrvalobjektid, mille me peame nii või teisiti ära tegema. Mulle tundub, et sel aastal me Gonsiori tänavat ilmselt kinni ei pane. Sellepärast, et kui me paneme Reidi tee ehituse tõttu Russalka juures tee kinni ja samal ajal paneme ka Gonsiori tänava kinni, siis jääb meil kogu liiklus seisma,» selgitas Klandorf.

Üks põhjus on kindlasti Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine, sest sel ajal on Gonsiori tänava kaudu vaja liigelda.

«Väga kole ja ilmetu oleks, kui sel ajal oleks keset linna üks suur kaevik. Gonsiori tänaval on vaja vahetada 230 meetrit gaasitrasse. Siis on Maneeži tänavast kuni Vilmsi tänavani vaja uuendada erinevaid võrke lahtisel meetodil 1,6 kilomeetrit ja kinnisel meetodil pool kilomeetrit. Seetõttu leidsime, et teeme kõik eeltööd varem ära ja alustame Gonsiori tänava remonti 2018. aasta kevadel ning lõpetame selle 2018. aasta 1. septembriks,» ütles Klandorf.