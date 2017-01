Edu valem: vanadele koertele tuleb uusi trikke õpetada

Bugai jääb 2020. aastani õpetussõnu jagama ka teistele Eesti Kreeka-Rooma maadluse tippudele – Ardo Arusaarele (-98 kg) ja Eerik Apsile (-85 kg). Esmalt tegeles Bugai meelitamisega just Nabi ja ajapikku leidis Eesti maadlusliit vahendid, et ukrainlane Tallinna tuua.

«Nabi nägi mind inimesena, kes annaks tema karjäärile uue tõuke. Mäletan väga hästi 2006. aastat, kui Nabi võitis MMil poolraskekaalus kuldmedali ja oli minu toonase õpilase Jimmy Lidbergi konkurent. Nägin teda ka laagrites treenimas ja vaatsin juba siis kadedusega Nabi töövõimet. See on ka praegu tema suur pluss,» kiidab Bugai alustuseks Eesti vägilast.

2012. aastal Londoni olümpial raskekaalus hõbedale tulnud Nabist õhkub treenerivahetuse järel värskust ja rahulolu. Ta teab, et tipus püsimiseks on vaja õppida uusi nõkse, millega vastastele tuul alla teha. Nabi sõnul on tähtsaim, et kõik variandid saaks läbi proovitud ja kripeldama ei tohi midagi jääda. Nabi on juba 31-aastane ja aega pole lõputult.