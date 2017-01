AUTORALLI. Rallisõbrad lootsid, et eile sõidetud Monte Carlo testikatse annab täna algava MM-sarja esimese ralli eel jõudude vahekorrast veidikenegi aimu, kuid tegelikult ei saa 3,35 km pikkusel rajal sõidetust teha kuigi suuri järeldusi. Kui, siis ainult seda, et õigus on ilmselt nendel, kes peavad Sebastien Ogier'd jätkuvalt rallimaailma esinumbriks.