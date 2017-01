Djokovic sai tunda midagi, mida polnud ammu kogenud

«See on ebareaalne. Ma ei võinud isegi mõelda, et suudan Djokovici vastu viis setti vastu pidada, nii vaimselt kui füüsiliselt. Nii et mul läks täna hästi,» kommenteeris võidumees oma saavutust. «Maailma teise reketi alistamine tähendab mulle väga palju. See oli mu elu suurim võit!»

30-aastase Istjomini karjääri parim edetabelikoht on olnud 2012. aastal 33. Eelmisel aastal kukkus ta esisajast välja. Tema karjäär pidi peaaegu pooleli jääma, kui ta murdis 2001. aastal autoavariis jalaluu ning pidi seetõttu kolm kuud haiglas veetma. Tennise juurde naasis ta alles kaks aastat hiljem.