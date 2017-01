Triisa elukaaslane: mul on nüüd puhkust vaja!

Samuti vahendasid naised infot Meeru-Triisa ja Husqvarna heaks töötanud eestlasest mehaaniku Martin Graumanni vahel – ei tohtinud ju Graumann ise ega keegi teine vastavalt Malle-moto klassi reeglitel eestlaste rattale kätt külge panna. «Kuna võistluspark on nii suur, tuli kogu aeg läbi mõelda ja kalkuleerida, mida poistele on vaja tuua, et sa ei peaks sada korda käima. Kõik mängib rolli – kuumus, vihm... Kogu aeg pea töötas. Puhkuseks seda kindlasti nimetada ei saa, mul on nüüd puhkust vaja!» naeris Ilves.