Tuul raamatulehtedes ja veemuusika

Vladimir Tarasovit teavad paljud melomaanid 1970ndate aastate Leedu päritolu trio Ganelin-Tarasov-Tšekassin trummarina. Vinüülifriikide seas on hinnas mitmed nende plaadid, mida 1980ndatel avaldas Nõukogude ainuke plaadifirma Melodija. Enne kui neist riikliku filharmoonia esindusbänd sai, näitamaks maailmale, et ka teisel pool raudset eesriiet tehakse moodsat avangard-jazz'i, olid nad läänes juba kultusstaatuses, siinpool aga ametlikult olematu bänd. Nii olematu, et kui neid 1971 Lääne-Berliini Miles Davist soojendama kutsuti, niimoodi N Liidu kultuuriministeeriumist vastatigi.