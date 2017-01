Sel nädalal said hoogu juurde juba mullu sügisel levima hakanud spekulatsioonid, et vormel-1 sarjast võib lahkuda pikaajaline juht Bernie Ecclestone. Kui F1-sarja värsked omanikud tõepoolest 86-aastase pooljumalaks kujunenud vanahärra pensionile saadavad, võib öelda, et kuninglikus võidusõidusarjas on lõppenud üks ajastu.