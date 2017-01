Vana mehe koera surm

Kui ma lugesin Ojaveri näituse pressiteksti, siis olin igati päri galerist Reet Varblase avalausega, et «Ojaver on eesti kunsti üks eredamaid, aga ka ekstsentrilikumaid isiksusi». Muidugi on see nii. Need paljud aastad, mil Ojaveri olen tundnud, on sellele iga päevaga ainult kinnitust lisanud. Tema puhul on võimatu lahutada argielu ja kunsti; võimalik, et summa summarum on tema puhul kõik nii tihedalt läbi põimunud, et ta isegi mõnikord unustab, kas tegemist on argielulise ettevõtmise või kunstilise žestiga.