Omal nahal dopingu proovimisest üleilmse skandaalini

Esialgu arvasid filmimehed, et Rotšenkov on lihtsalt dopinguekspert. Filmi üks produtsente Dan Cogan tunnistas, et ootamatult olid filmitegijad uues olukorras. «Kui me saime aru, kes Grigori tegelikult on, muutus kõik ja hakkasime mõtlema, kuidas teda, aga ka end venelaste eest kaitsta,» sõnas Cogan intervjuus LA Timesile.