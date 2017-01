Eestlased hoiavad Poolas poolfinaalikohast hammastega kinni

Eelmisel hooajal tuli Lubin viiendaks, hooaeg enne seda oma esimesel hooajal kõrgliigas seitsmendaks. Alates üle-eelmisest hooajast juhendab meeskonda Gheorghe Cretu, kes on teatavasti ka Eesti rahvusmeeskonna peatreener. Lisaks Cretule, Tähele ja Pupartile on meeskonnas veel üks Eesti koondislane, statistik Alar Rikberg.

Et iga aastaga kasvab isu, öeldi hooaja alguses välja ülikõrge eesmärk ehk nelja sekka jõudmine. Põhiturniiri lõpetas Lubin seejuures mõlemal eelneval hooajal viiendana.

Rikberg ütles, et võimalused poolfinaali saada on reaalsed. «Esikolmik peaks eeldatavasti tugevam olema ja meie koos Jastrzebski ja Olsztyniga võitleme neljanda koha eest. Eks iga punkt on arvel, nagu eelnevatelgi hooaegadel siin,» sõnas Rikberg.