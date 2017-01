Tänavu kahevõistluse MK-sarjas kuuel korral punktikohale tulnud Kristjan Ilves astus korraks tippsarja karussellilt maha, et täna ja homme osaleda koduses Otepääl toimuval kontinentaalse karikasarja etapil. Kuna tegemist on MK-sarjaga võrreldes aste madalama jõuprooviga, on 20-aastase noormehe eesmärk üsna selge – tore oleks tõusta poodiumile, hea oleks ka koht esikuuikus.