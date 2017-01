Kardetud lühikese pausi järel on Liverpool raskustes

Juba hooaja alguses rääkis Liverpooli juhendaja Jürgen Klopp, et Briti klubijalgpalli omapäraks olev tihe pühadeperiood on neile raske. Eriti tõi ta välja tõiga, et neil tuleb väljakule joosta 31. detsembril ja juba ka 2. jaanuaril. Neist esimesel kuupäeval õnnestuski Liverpoolil alistada ManCity, kuid veidi vähem kui 48 tundi hiljem tuli neil leppida 2:2 viigiga tabeli lõppu kuuluva Sunderlandiga.

Seejuures kasutas Liverpooli peatreener Jürgen Klopp kahes järjestikuses mängus sisuliselt sama algkoosseisu, ainus vahetus põhirivistuses oli vigastatud kapteni Jordan Hendersoni asendamine Daniel Sturridge’iga. Juba toona sai Klopp kriitikat ja viidati Liverpooli mängumeeste väsimusele mängus Sunderlandiga. Seejärel ei olegi sakslase hoolealused hooaja esimese poole värskust enam näidata suutnud.

Tänavuse aastanumbri sees on Liverpool pidanud kuus kohtumist, millest on võidetud ainult üks ja sedagi FA Cupi matšis tugevuselt neljandal liigatasemel mängiva Plymouth Argyle’i vastu.