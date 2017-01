Austraalias linastub tennisepõnevik ja endiste aegade igatsus püsib

TENNIS. Naiste esireket ja tiitlikaitsja Angelique Kerber, meeste number üks Andy Murray, meeste tiitlikaitsja Novak Djokovic, Agnieszka Radwanska, Simona Halep. Kõik need favoriitide sekka kuulunud mängijad on Austraalia lahtistel konkurentsist langenud juba enne veerandfinaale. Aasta esimene suure slämmi turniir on pakkunud mitmeid šokk-kaotusi ja pisaraid ning turniiri stsenaarium erineb sellest, kuidas asjad suurtel slämmidel tavaliselt kulgevad, võitjateks võivad suurema tõenäosusega tulla mängijad, keda selleks turniiri eel väga palju ei pakutud.