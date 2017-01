Monte Carlo ralli jättis õhku palju küsimusi

«Hull vana! Eriti ralli lõpp… Eks tal oli õnne ka, et suutis nii sõites teel püsida ja lõpuks ka finišisse jõuda,» hindas Ott Tänaku Monte Carlo ralli esitust tema kodumaine suurtoetaja Oleg Gross. Pole kahtlustki, et Tänaku karjääri palju panustanud mehe süda hüppas rõõmust, kui ta nägi oma lemmiku esitust rallimaailma tipus. Seda enam, et ta on näinud lähedalt Tänaku karjääri erinevaid etappe – madalseisu ning viimastel hooaegadel stabiilset arengut, tippsõitjaks küpsemist.