Arsenali keskuse müügi kohal lasub korruptsioonivari

Kuna kinnistu võõrandanud Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) nõukogu esimees oli toona hilisem peaminister reformierakondlane Taavi Rõivas, võib korruptsioonivastase erikomisjoni esimehe Artur Talviku sõnul näha halvimal juhul tehingus mõjuvõimu kuritarvitamist ja lausa poliitilist korruptsiooni.

«Kõige halvem skeem, mis siin olla saab, on see, et Rosimannus kasutas ja mõjutas nõukogu esimeest Taavi Rõivast, et saada endale soodsatel tingimustel osalus Arsenali keskuses. Seda pole keegi muidugi tõestanud, aga me tahamegi välja selgitada, mis seal siis toimus,» rääkis Talvik.