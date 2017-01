Lõbusa vuntsi suured eesmärgid: vormel-1 rahvale lähemale ja Euroopa etapid taas au sisse

Carey tahab taastada vormel-1 kunagise hiilguse – eesmärk, mida on lihtne sõnastada, aga paganama keeruline ellu viia. Pole uudis, et vormel-1 on viimase kümnendi jooksul populaarsuses järele andnud. Kui 2008. aastal jälgis autospordi kuninglikku sarja 600 miljonit inimest, siis mullu oli see arv kahanenud 400 miljonini.

Hoolimata rohketest puudustest, iseloomustas Ecclestone’i oskus raha teha – nii suures äris on see väga rasvane pluss. 2003. aastaga võrreldes suutis ta vormelitsirkuse tulusid paisutada üle kahe ja poole korra ning 2015. aastal ulatus F1 sissetulek üle 1,7 miljardi euro.

62-aastast Careyt tuntakse peale keerdus vuntside ka hea ärivaistuga tegelasena, sest muidu poleks ta USA meediahiiglase 21st Century Foxi asejuhiks tõusnud.