Uudse stipendiumiga otsitakse vaimult suuri noori

RAHASTUS. Sportlaste jaoks on toetajatelt rahaküsimine alati olnud keeruline ülesanne, eriti kui säravaid tulemusi kohe ette pole näidata. Eesti noorsportlaste jaoks muutub see aga peagi veidi lihtsamaks, sest märtsis käivitub suurem stipendiumiprojekt, mille raames loodetakse toetust välja anda kuni kümnele andekale noorele ja seda kogu olümpiatsükliks. Sealjuures on uudse algatuse juures oluline klausel, et peale rahakoti täiendamise aidatakse noori ka veidi teistsuguse nõu ja jõuga. Projekti käivitasid kohalikud ettevõtjad ning stipendiaate hakkab välja valima viieliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad ka olümpiavõitja Gerd Kanter ning treener Tõnis Sildaru.