Tulude deklareerimine muutub märksa enamal kui 50 000 inimesel

Kuigi seni on maksu- ja tolliamet öelnud, et inimesi, keda muudatus võib puudutada, on vähemalt 50 000, toonitab Evelyn Liivamägi, et praegu on arvestatud vaid nendega, kes saavad töötasu mitme tööandja käest. Tegelik inimeste arv, keda maksumuudatused mõjutama hakkavad, on tema sõnul kindlasti suurem.

«Maksuvaba tulu ümberarvestamise toovad kaasa ka sama tööandja käest saadud preemia, üüritulu, vara võõrandamisest saadud kasu, dividendid, välismaalt teenitud tulu, intressitulu ning muu tulu, nagu näiteks jagamismajanduse platvormide kaudu teenitud tulu, jne,» loetles maksu- ja tolliameti esindaja.