Kuidas üks naine Kohilast võrkpallikantsi tegi

Eesti viimaste aastate edukaim võrkpallinaiskond on Kohila, praeguse nimega Kohila VK/E-Service. Mõne aastaga sisuliselt nullist ja suuresti ühe naise vedamisel üles ehitatud naiskond on näidanud, et Eestiski saab korralikul tasemel tegutseda ja koguni leegionäre värvata ning Euroopa sarjades mängides mitte häbisse jääda. Selliseid näiteid on varasemastki, kunagi oli Eesti parim klubinaiskond Pärnus, siis Viimsis, Viljandis. Ent kõik need klubid tegutsesid mingi aja ja olid seejärel sunnitud rahanappuse tõttu tegevuse lõpetama. Kohila peab veel vastu.