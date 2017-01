Odav euroremont on minevik

Kui veel paarkümmend aastat tagasi oli euroremont justkui kvaliteedinäitaja, siis praegu on see sõna muutunud pigem viletsa säästurenoveerimise sümboliks. Selle asemel et odava kipskartongplaadiga vanad palkseinad kiirelt sirgeks ajada, otsib üha rohkem inimesi hoopis võimalust säilitada vana maja eripära või remontida oma kodu võimalikult keskkonnasõbralikult.