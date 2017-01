Kelly Sildaru võib järgmise aasta X-mängud vajadusel vahele jätta

Järgmine ehk 2018. aasta on aga olümpia-aasta ning nii alustasid pargisõitjad suurimale spordipeole pääsemiseks vajalike MK-punktide kogumist 14. jaanuaril Prantsusmaal Font Romeus. Samuti on selle hooaja esimesed silmad jagatud ka rennisõidus, kus Sildaru asub samuti olümpiapääset püüdma.

Eestlanna saab oma vanuse tõttu hakata MK-punkte jahtima aga alles augustis Uus-Meremaal, kui algust tehakse 2017/18. hooajaga. Esialgse kava kohaselt saab Sildaru mõlemal alal osaleda maksimaalselt neljal jõuproovil ning nendega on vaja kokku saada vajalikud punktid Pyeongchangi pääsemiseks.

«MK-etappidel osalemise tõttu järgmise hooaja võistluskalender võrreldes varasemaga kindlasti muutub. Päris täpne info võistluspaikade ja -aegade kohta veel puudub,» tunnistas Kelly treenerist isa Tõnis Sildaru.

Kuna täpseid kuupäevi ei ole järgmise hooaja MK-sarjaks veel kinnitatud, ei saa veel milleski kindel olla ning pikemate plaanide tegemine on seetõttu välistatud. «Selge on praegu see, et esimesed stardid MK-sarjas teeme augusti lõpus Uus-Meremaal. Seal on kavas nii pargi- kui ka rennisõit. Plaanis on osa võtta mõlemast,» rääkis Tõnis Sildaru.