Red Bulli värvidesse pandud Kelly Sildaru: üldjuhul on staar hea olla

14-aastase eestlanna sõnul on suure publiku ees inglise keeles rääkimine küll veidike hirmutav, kuid üldjuhul meeldib tal rambivalguses olla. «Eks sõltub alati küsimusest. Tegelikult on see kõik lahe,» tunnistas Kelly Sildaru Aspenis kolmapäevase treeningpäeva eel. «Üldjuhul on staar hea olla. Kui väga palju midagi tahtma hakatakse, siis võib muutuda natuke ebamugavaks. Midagi hullu aga ei ole.»

Seekord on Sildarul Aspenis tunduvalt tihedam programm kui mullu. Kui aasta tagasi osales ta ainult pargisõidus, siis sel korral on kavas ka Big Airi hüpped. Sinna juurde tuleb lisada ka suurenenud meediahuvi.