Kergejõustiku inimkaubandusele pandi piir. Vähemalt ajutiselt

Väga kauaks keeld jõusse ei jää, sest IAAF loodab 2017. aasta jooksul paika panna uued kodakondsuse vahetamise reeglid. Kindlasti on need varasemast palju karmimad. Eriti tundsid sportlaste väljavoolu pärast muret Aafrika spordi suurriigid Keenia ja Etioopia, aga Lähis-Idasse on siirdunud ka Uganda ja Tansaania sportlasi.

Tihti minnakse uude riiki nii noorelt, et sportlasel endal pole aimugi, miks teda tegelikult kõrberiiki veetakse. «Sportlased ei mõista, et nad kaotavad oma senise kodakondsuse. Mida nooremad nad on, seda rohkem nendega manipuleeritakse. Praegune olukord on lihtsalt vale. Tegu on turuga, kus Aafrika talendid saavad endale need, kes pakuvad kõige rohkem raha. See kahandab oluliselt kergejõustiku tõsiselt võetavust,» ütles IAAFi nõukogu liige Hamad Kalkaba Malboum, kes ise on pärit Kamerunist.