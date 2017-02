Volkswageni uued autod jäeti lõplikult stardiloata

FIA jäi aga kindlaks algsele otsusele, et uusid autosid võib sarja registreerida ja neid kasutada vaid tehasetiim. Esialgne tärmin autode homologeerimiseks ehk tüübikinnituse saamiseks oli 1. jaanuar, mille Volkswagen mööda lasi. Jaanuaris Monacos kogunenud autotootjate esindajad avaldasid rahulolematust võimaluse suhtes, et Volkswagenile tehtakse erand, ning lõpuks otsustaski FIA, et keeld jääb kehtima.