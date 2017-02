30 valguskiirusaastat Terminaatorit

Terminaatori laulja Jaagup Kreem ei veeda iga päev aega minevikku meenutades. Pole ka põhjust, sest praegu on asjad hästi. «Ma arvan, et minul isiklikult on kuldsed ajad veel ees või siis kestavad,» räägib Kreem. «Päris tõsiselt. Terminaator on endalegi üllatuslikult suhteliselt populaarne: paljudes klubides on publikurekordid seni meie käes. Pea igal nädalavahetusel on kontsert või kaks. See teeb aastas keskmiselt 120 mängu. Alles hommikul sain meili, milles kutsuti selle aasta jaanipäevaks kontserti andma, kirjutasin vastu, et saame jaanipäeval esineda küll, aga aastal 2020 on esinemine veel lukku löömata.»