Nurmsalu soomlasest treener: olümpiamedal on võimalik

-Topi Sarparanta, kas treenerina võid olla rahul esimese kuuga, mis Kaarel Nurmsalu on taas tippspordis olnud?

Minu poolt vaadates on Kaarli tagasitulek olnud edukas. Ei saa unustada, et ta oli ikkagi kolm aastat tippspordist eemal. Esmalt tuli taas saada võistluskaalu. Treeningutel on Kaarli tehnika juba väga hea. Võistlustunnetuse saavutamine võtab alati aega. Nüüdne eesmärk ongi viia treeningute head hüpped võistlustele üle.

Kui 2012. aastal alustasime koostööd, siis jõudsime esimest korda punktikohale alles hooaja lõppfaasis. Nüüd tõi Kaarel punktikoha ära juba paar nädalat pärast tippsporti naasmist. Ka teiste koondiste treenerid ning FISi (Rahvusvaheline Suusaliit) inimesed imestasid, et ta on nii kiiresti tõusnud korralikku vormi.

Paljud tugevad mehed on juba jäänud tema selja taha. Soome panustab suusahüpetesse palju, kuid ka nende jaoks on praeguses seisus punktikohale pääsemine juba saavutus (Jarkko Määttä ja Janne Ahonen on sel hooajal kogunud 24 ning Ville Larinto 9 silma).