Kassikaklus «Eesti Laul 2017» laval: kaks musta trikood

Tähelepanuga manipuleerimisel on paljastused alati abiks olnud. Selles pole midagi uut. Kuid mitte iial varem pole meie «Eesti Laulu» laval nähtud kedagi trikoos. Seekord on üllatust lausa topelt ehk koguni kaks musta trikood laval konkureerimas! Elina Born ja Lenna Kuurmaa – mõlemad finaalis.

Maailma muusikaareenidel on küll ennegi hulk artiste lavale kepsutanud, seelik kodus ja üksnes trikoos seljas. Meenutagem Madonnat aeroobikarüüs või Cheri napis rokikastmes, sama trikki on teinud tuhanded taustatantsijad ja solistid. Nüüd on trikoopisik nakatanud ka Eesti muusikalava. Hei, uljaspea-kaunitarid, on see uue trendi algus? Kumba stiililahendust eelistaksid?