Kohalike staaride ja valimisliitude võidukäik

Seda, et juba praegu koonduvad kohalikud valla- ja volikogujuhid pigem valimisliitudeks, teavad ja kardavad kõik erakonnad, välja arvatud Vabaerakond, kes on otsustanud valimistele minna valimisliitudes. Varem seda nende nõrkuseks peetud sammu võib nüüd aga ümber hinnata: kui liita BNSi ja Postimehe tellitud Kantar Emori küsitluses valimisliitude või üksikkandidaatide ja Vabaerakonna toetus, siis on see 29 protsenti. Üsna selle arvu lähedal on Keskerakond 27 protsendiga ja kõik teised erakonnad jäävad üle poole võrra maha.