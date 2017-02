Medaleid noppinud Henry Sildaru naudib võistlemist täiel rinnal

Rahvusvahelistel võistlustel õe abimehena tegutsev Henry sai nüüd keskenduda oma tegemistele ning nagu tõdes isa Tõnis Sildaru, siis jõuproovi ajal genereerib Henry pidevalt uusi ideid, mida mäel proovida.

12. veebruaril Kiviõlis peetud pargisõidu Eesti meistrivõistlustel noppis Henry kindla esikoha poiste arvestuses ning meeste konkurentsis kuulus talle koguni hõbemedal. Rohkem punkte suutis koguda vaid Mihkel Ustav. Seekordselt Big Airi jõuproovil osales Henry ainult poiste konkurentsis, kus taas läks kirja esikoht.

«Auhinnakappi mul veel medalite jaoks ei ole. Aga juba eelmine aasta sain ka medali,» rääkis Henry ise. «Võistelda mulle meeldib, kuna siis saab koos sõpradega aega veeta. Medali võitmine on kõige ägedam asi. Uusi trikke tahan teha aga kogu aeg.»

Kahe koduse jõuproovi järel tunnustas poega ka isa Tõnis: «Tean, et talle meeldib teistega konkureerida. Eriti oli seda näha Kiviõlis pargisõidu võistlusel. Me ei seadnud seal kõrgeid eesmärke ega leppinud ka mingeid konkreetseid asju kokku. Kui ta aga nägi, et medalite eest heitlemiseks on vaja gramm juurde keerata, siis ta tegi seda ning tundis end seejuures hästi. On näha, et ta on valmis võitlema. Ta tihti loeb Kelly medaleid. Vahepeal on tore ka enda omasid lugeda.»