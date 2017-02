Nii Balta kui Nazarov kinnitasid, et EMiks on vorm korralik. «Väga hea just ei ütleks, aga korralik küll. Talvine hooaeg ei ole ka mu põhieesmärk, mõtted on ikka suvistel maailmameistrivõistlustel. EMile lähen ja võistlen, tuleb, mis tuleb. Naudin. Mingit hirmsat tulemust jahtima ei lähe ja pinget endale ei pane,» lisas Balta.

Trennis on eelnevatel aastatel pikalt põlvevigastusega hädas olnud Balta saanud üle pika aja taas spetsiifilisi kaugushüppe harjutusi teha. «Oleme mingeid tehnilisi elemente trennis muutnud pärast Rio olümpiat ja saab teada, kuidas see mõjub. EMil on hea natuke teistsuguse ettevalmistusega katsetada ja veidi riskida, et enne MMi oleks kõik paigas,» selgitas Rio olümpial kuuenda koha saanud Balta.