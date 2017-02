Usu kaotanud Tõnissaar loobus tippspordist

Viimati võitles eestlane umbes üheksa kuud tagasi, kui alistas Helsingis peetud matšis Prantsusmaa vabavõitleja Daguir Imavovi. Juunis läbis Tõnissaar pikalt ette planeeritud õlaoperatsiooni ning oli novembris taas valmis võitlusringi astuma. Vajalikke matše aga ei leitud ning möödunud nädala esmaspäeval küsis Tõnissaar endalt küsimuse – kas nii on mõtet jätkata?

«Sporti tehes tugineb pingutus ja eneseteostus eelkõige usule. Keegi ju tegelikult ei tea, kas sportlane jõuab kunagi tippu. Nii kaua, kuniks on usk, on sporti lihtne teha. Minu usk aga lõppes,» tunnistas 32-aastane Tõnissaar ning lisas, et loobumisotsus on lõplik. «Võitlussport ei ole kergejõustikuala, kus kehvema hooajaga on ikkagi võimalik võistlusjooksud ära teha. Kui sa ringi täishingega ei lähe, võib tagajärg olla kurb. Mitte lihtsalt kaotuse mõttes, vaid ka füüsiliselt.»