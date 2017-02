Spetsialist, kapten ja distsipliin

Infonetiga – ehkki UEFA nõudmisel kantakse ametlikult FCI nime, paluti ajakirjanduses end jätkuvalt nimetada just nii – on liitunud füüsilise ettevalmistuse treener Jevgeni Štukalov, kes on varem töötanud Kasahstani rahvuskoondise juures ning Venemaa kõrgliigaklubides, nagu Moskva Lokomotiv, Groznõi Terek, kuldaegade Mahhatškala Anži, Krasnodari Kuban ja Naltšiki Spartak.