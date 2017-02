Kes võiks saada naiste koondise peatreeneriks, Rits, Frier või Sõber?

Kandidaate, kes sooviksid ja oleksid võimelised ses ametis edu saavutama, tõenäoliselt ülemäära palju ei ole. Kahte Eesti paremat klubinaiskonda juhendavad Janne Rits (Tallinna Ülikool) ja Howard Frier (FCC Media/Rapla KK) on kõige loogilisemad kandidaadid. «Seni pole keegi sel teemal minuga küll rääkinud, ent kandideerin võimaluse korral kindlasti,» kinnitas Frier oma huvi ameti vastu. Rits jäi eile Postimehe jaoks kättesaamatuks ja tema huvi ei saa ei kinnitada ega ümber lükata. Tööst rahvusnaiskonna juures on aga huvitatud ka Rakvere Tarva vedaja ja peatreener Andres Sõber, kes on viimastel aastatel aidanud meeste koondises Tiit Sokku.