Ebatavaline Tartu maraton kütab kirgi

Maraton on ilmaolude sunnil seekord surutud kuue kilomeetri pikkusele Tehvandi ringile, kusjuures nii laupäeval kui ka pühapäeval on kavas kolm starti. «Aga on ikka vahe, kas maratoni sõidetakse Alutagusel kümne kilomeetri pikkusel ringil või niimoodi,» sõnas Postimehega ühendust võtnud mees, kes seni osalenud üheksal Tartu maratonil. Ta soovis jääda anonüümseks, kuid Postimehele on tema nimi teada.

Ühtlasi viitas ta mullusele küsitlusele, kus maratoni korraldajad uurisid registreerunutelt, kas nad oleksid huvitatud sõidust 2,6 km pikkusel kunstlumega ringil. Vastas 2130 inimest ehk umbes pool registreerunutest, kellest koguni 77,5 protsenti eelistas väikesel ringil sõitmise asemel maratoni ärajätmist. Tänavu Kelgu sõnul uut küsitlust enam korraldama ei hakatud.