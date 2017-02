Väravapidu jättis põnevuse kordusmängu eel õhku

Vähemalt lubas pärast 5:3 võitu nii City peatreener Pep Guardiola. Tema hoolealused olid Monaco vastu jõudnud juhtima asuda, seejärel kaks korda kaotusseisu jääda, uuesti ette minna ja lõpuks 5:3 võidu võtta, kuid Guardiola rääkis kohtumise järel parema meelega rünnakust kui kaitsest. «Läheme Monacosse, et lüüa võimalikult palju väravaid. See on mu eesmärk – kui me vähemalt ühte väravat ei löö, ei saa me kindlasti edasi,» lausus ta BBC-le.