Eesti suurim lootus Kristjan Ilves hüppab tähtede poole

Homme Lahti MMi kahevõistluses kõrget kohta püüdev 20-aastane Kristjan Ilves usub, et väike, aga professionaalne peretiim aitab tal maailma tipus kanda kinnitada. Et Eesti murdmaasuusatamise nigel seis on igaühele teada ja suusahüppaja Kaarel Nurmsalu pole pärast tippsporti naasmist veel parimas vormis, nopib eestlaste kõrgeima koha Lahtis ilmselt just Ilves.