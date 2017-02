Kahevõistlus on out, soomlane tahab suusatamist

Eesti parim kahevõistleja Kristjan Ilves tõdeb, et midagi pole parata: kahevõistlus on siinkandis B-kategooria ala. «Kõik olenebki asukohast. Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal on rahvast väga korralikult. Aga soomlaste puhul on huvitav, et nende noored poisid lähevad järjest paremaks, aga huvi eriti ei ole. Siinsamas Lahtis peeti enne MMi, täpsemalt jaanuari alguses, MK-etapp ja siis olid tribüünid täitsa tühjad.»

«Kesk-Euroopas on kahevõistlus kindlasti murdmaast populaarsem. Laskesuusatamine ja suusahüpped on muidugi omaette teema, neid on juba väga raske kõigutada. Samas Norras on murdmaa ülim. Olen Lillehammeris näinud, kuidas Norra poiss võidab MK-etapi, aga rahvas on pärast murdmaasõite juba ammu laiali hajunud,» lisas Ilves, kes sai eilsel MMi avavõistlusel igati arvestatava 23. koha.