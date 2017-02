Nurmsalu treener: teadsin juba Kaarli lõpetamise päeval, et ta tuleb sporti tagasi

Sarparanta ütleb jutuajamise alustuseks, et suurde sporti naasmine oligi Nurmsalu saatus. Nii lihtsalt pidi minema. «Teadsin seda samal päeval, kui ta lõpetas. Kolm aastat tagasi. Ja kogu selle aja jooksul jäi tunne püsima,» meenutab ta.

Nurmsalu hakkas kaalu maha võtma juba 2016. aasta juulis ja novembris sai selgeks, et tagasiteed enam pole. Tema plaanidest teadsid vaid väga vähesed inimesed, on lausa ime, et kogu Nurmsalu tiim suutis saladust nii kaua hoida.

«Jutuajamised sponsoritega ja hooaja planeerimine hakkas pihta suvel ja jõudsime lõpliku otsuseni uskumatult kiirelt. Üllatunud polnud ainult meedia, vaid ka paljud Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) inimesed ja suusahüpete võistlusdirektor Walter Hofer isiklikult. Nad lõid lausa käsi kokku, sest Kaarel lihtsalt meeldib inimestele. Ta on erilise karismaga sportlane,» kinnitab endine kahevõistleja.