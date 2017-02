Lahti MM: ideaalselt korraldatud ja meeldejääv pidu

Lahtis on MM juba seitsmendat korda ja nii pole ime, et korraldajad teavad, kuidas külaliste elu mugavaks teha. Suusa-MM on tegelikult suurem üritus, kui Eestist tundub, sest 1400 sportlase kõrval nõuavad ruumi ja tähelepanu ka 1000 ajakirjanikku. Viie päeva jooksul ei tekkinud vähemalt Postimehe kaheliikmelisel tiimil mingeid probleeme. Vastupidi, kõik oli lihtne ja loogiline. Ja isegi turvamehed oskasid naeratada.

Soomlased on leidnud kuldse kesktee: kogenumad võrdlesid hiiglaslikku pressikeskust olümpiatel nähtuga, aga sealt staadionile ja hüppemägedeni kõndimiseks kulus ainult paar minutit. Sportlastel oli pisut keerulisem, sest nad majutati enam kui pooletunnise bussisõidu kaugusel asuvasse Vierumäki kompleksi.

Ilmselt pingutavad soomlased saja aasta juubeli puhul topelt, sest publikule jagatakse tasuta vett ja vorstikesi. Eestis oleks millegi niisama andmine ennenägematu. Isegi müüdava kauba hinnad ei löö pahviks. Korraliku prae saab staadioni taga 11–12 euroga, kuulsa vorstikese, soomlaste makkara eest küsitakse 2,50.

Paratamatult tekib võrdlus Eestiga ka laiemalt. Tuleval aastal tähistame samuti sajandat sünnipäeva, aga spordi vallas meil midagi Lahti MMiga võrreldavat ees ootamas pole. Kahevõistluse MK-etapp Otepääl on ala seisukohast kahtlemata erakordne, aga kui palju rahvast seda vaatama tuleb? 1000 inimest? 2000? Äkki pisut rohkem, aga mitte eriti.

Euroopa jalgpalli superkarikamatš Lillekülas on ka tore, aga tegu on lihtsalt ühe kõrgetasemelise sõprusmänguga, mis kaob kiirelt unustusse. Eriti miljonäridest vutimeestel. Sinimustvalge võib ka rahulikult koju jätta. Lahti MMi mastaapides üritusi ei saaks me nagunii korraldada, aga uhke juubeli puhul võiks kas või midagigi särtsakamat ees oodata.