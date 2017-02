Vihavaenlaste Soome ja Norra suusasõja uus kirgiküttev peatükk

Läbi suusaspordi ajaloo on Norra ja Soome olnud ikka suured rivaalid. Medaleid on jagunud mõlemale, suuri staare samuti. Kõige selle juures loobitakse teineteise pihta ka pidevalt soppa. Seni on saanud norralased ikka soomlaste poole näpuga näidata ning kogu maailmale kuulutada, et meie põhjanaabrid kipuvad tarvitama dopingut ja on üldse kuidagi kehvemad. Viimasel ajal on Soome saanud enda kätte aina enam trumpe, mille põhjal omakorda norralasi sarjata.