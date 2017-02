Eile Pärnu maakohtu Haapsalu kohtumajas süüpingis istunud Juri Vorobei (36) teatas: «Tarankov ütles, et elada ta mul ei lase. Tundsin teda väga hästi ja sellised asjad räägivad üksnes ühest – konkreetselt surmast. Et ta hakkab mind tapma.» See oli Vorobei motiiv ja põhjendus allilmaliidri Nikolai Tarankovi tapmiseks eelmise aasta 13. septembril Läänemaal Saunja lahe äärses samanimelises külas.