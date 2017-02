Eestimaine draama olümpia ja suure raha nimel

Auväärne olümpiaala curling ehk jääkeegel oli Eestis pikalt veidrate spordialade nimekirjas, aga nüüd on panused nii kõrged, et eile olid Tondiraba jäähalli jääkeeglisaalis kohal kõik suuremad meediaväljaanded. Kui Eesti segapaar kindlustab aprillis toimuval MMil Pyeongchangi olümpiamängude pileti, tuleks jäähalli sein ilmselt maha lõhkuda ja sinna korralik tribüün püsti panna. Eilne päev tõestas, et mäng ise on igati paeluv ja hasartne.