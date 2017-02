Maicel Uibo harjub Bahamal uue elu ja treeneritega

Internet on aga alati abiks ja Skype'i vahendusel saavad Uibo käekäigust aimu ka Postimehe lugejad. Äsja Bahamal oma kihlatu, Rio olümpial 400 meetri jooksus kulla võitnud Shaunae Milleriga abiellunud Uibo harjutabki nüüd abikaasa kodumaal. Ta treenib kolme juhendaja käe all, jooksualadel aitab eestlast tema abikaasa isa Shaun Miller. «Tema on kindlasti suureks abiks olnud,» tunnistab Uibo. Heitealadel juhendab mitmevõistlejat Bradley Coope ja hüpetel Peter Pratt. Kuna olümpia läks aia taha, jäi Uibo ilma ka Eesti Olümpiakomitee suuremast toetusest ja peab majandama 500-eurose toetusega. Seetõttu on ka pere toetusel suurem roll. Uibo treenib Bahamal Nassaus Speed Dynamicsi klubis, mida veabki Shaun Miller.